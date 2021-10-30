Джонсон заявил, что мир может повторить судьбу Римской империи, если не будет достигнуто соглашение по климату

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках беседы с журналистами утром в субботу, 30 октября, что мир может повторить судьбу Римской империи, если не будет достигнуто соглашение по климату.
Борис Джонсон подчеркнул, что человечество, цивилизация и общество могут очень быстро "откатиться назад". Британский премьер напомнил, что после краха Римской империи сильно упали уровень образования, способность созидать, были утрачены прекрасные строения.
Джонсон выразил уверенность в том, что с современным обществом может произойти то же самое, если не будут приняты меры для остановки изменения климата. По словам премьер-министра Великобритании, в противном случае детям, внукам и будущим поколениям останется мир, в котором чрезмерное потепление станет причиной колоссальной миграции, нехватки еды и воды и множества конфликтов.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.