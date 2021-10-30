Джонсон заявил, что мир может повторить судьбу Римской империи, если не будет достигнуто соглашение по климату

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30 октября 2021, 10:30 Источник: La Repubblica

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Mark Thomas/Keystone Press Agency

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках беседы с журналистами утром в субботу, 30 октября, что мир может повторить судьбу Римской империи, если не будет достигнуто соглашение по климату.

Борис Джонсон подчеркнул, что человечество, цивилизация и общество могут очень быстро "откатиться назад". Британский премьер напомнил, что после краха Римской империи сильно упали уровень образования, способность созидать, были утрачены прекрасные строения.

Джонсон выразил уверенность в том, что с современным обществом может произойти то же самое, если не будут приняты меры для остановки изменения климата. По словам премьер-министра Великобритании, в противном случае детям, внукам и будущим поколениям останется мир, в котором чрезмерное потепление станет причиной колоссальной миграции, нехватки еды и воды и множества конфликтов.

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