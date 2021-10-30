Аргументы Недели В мире 13+

Джонсон заявил, что мир может повторить судьбу Римской империи, если не будет достигнуто соглашение по климату

, 10:30 Источник: La Repubblica

Джонсон заявил, что мир может повторить судьбу Римской империи, если не будет достигнуто соглашение по климату
премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Mark Thomas/Keystone Press Agency

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках беседы с журналистами утром в субботу, 30 октября, что мир может повторить судьбу Римской империи, если не будет достигнуто соглашение по климату.

Борис Джонсон подчеркнул, что человечество, цивилизация и общество могут очень быстро "откатиться назад". Британский премьер напомнил, что после краха Римской империи сильно упали уровень образования, способность созидать, были утрачены прекрасные строения.

Джонсон выразил уверенность в том, что с современным обществом может произойти то же самое, если не будут приняты меры для остановки изменения климата. По словам премьер-министра Великобритании, в противном случае детям, внукам и будущим поколениям останется мир, в котором чрезмерное потепление станет причиной колоссальной миграции, нехватки еды и воды и множества конфликтов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Экономика

Макрон заявил, что не видит доказательств манипулирования Россией ценами на энергоносители

Макрон заявил, что не видит доказательств манипулирования Россией ценами на энергоносители

Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках беседы с журналистами заявил, что не видит доказательств того, что Россия манипулирует ценами на энергоносители, поэтому не может никого обвинять.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Экономика

В мире

Политика