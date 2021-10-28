Россия пострадает от глобального потепления сильнее других государств

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28 октября 2021, 16:39

Российские предприятия выбрасывают значительно меньший объём парниковых газов по сравнению с другими странами. При этом последствия от потепления здесь будут гораздо ощутимее. Причиняемый ущерб природе непропорционален квотам на парниковые газы, выделенным России.



Государства-лидеры по выделению парниковых газов пострадают намного меньше. Речь идёт о Германии, Бельгии, Кувейте, Китае. Пока от изменения климата сильнее остальных регионов страдает Арктика, половина территории которой принадлежит России. 90% от всего объёма вредных выбросов генерируются на десятой части суши. Если ситуация в ближайшие годы не изменится, за Полярным кругом температура поднимется в среднем на 8 градусов.



В мире пока отсутствуют механизмы компенсации за загрязнение окружающей среды. На основе Парижского соглашения, регулирующего правила снижения объёма углекислого газа в атмосфере, одни государства могли бы помочь другим. Россия в этом отношении занимает уникальную позицию. Её лесной фонд поглощает трансграничные выбросы, которые могли бы «осесть» в других странах.





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