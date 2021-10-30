С 1 ноября в Армении начнет действовать обязательный масочный режим на открытом воздухе

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30 октября 2021, 09:53 Источник: ТАСС

медицинская маска, pixabay.com

Министерство здравоохранения Армении приняло решение с 1 ноября 2021 года повторно ввести обязательный масочный режим на открытом пространстве. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ведомства.

В Минздраве отметили, что для снижения риска распространения коронавирусной инфекции с понедельника, 1 ноября, гражданам Армении необходимо носить маски в общественных открытых местах.

Подчеркивается, что данное ограничение не касается детей в возрасте до пяти лет. Кроме того, масочный режим не является обязательным в ходе протокольных мероприятий с участием президента Армении, католикоса, премьер-министра, спикера парламента, главы Конституционного суда, а также председателя Высшего судебного совета страны.

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