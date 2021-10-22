В Белоруссии отменили масочный режим

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22 октября 2021, 11:07 Источник: РИА "Новости"

медицинские маски, pixabay.com

Министерство здравоохранения Белоруссии отменило требование об обязательном ношении масок в общественных местах. Вышеуказанная норма действовала на территории страны последние две недели.

Масочный режим был введен в Белоруссии 9 октября. 18 октября Минздрав сообщил о приостановке проведения плановых операций в республике в связи с четвертой волной COVID-19. Впоследствии президент Александр Лукашенко потребовал отменить это решение.

Белорусский лидер подчеркнул, что каждый человек должен иметь право распоряжаться своей судьбой по собственному усмотрению. Лукашенко также потребовал не штрафовать граждан Белоруссии за отсутствие масок.

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