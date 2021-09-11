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Попова заявила, что не видит оснований для отмены масочного режима в России

, 14:05 Источник: РИА "Новости"

Попова заявила, что не видит оснований для отмены масочного режима в России
медицинская маска, pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках фестиваля "Таврида. АРТ" в Крыму в субботу заявила, что пока не видит оснований для отмены масочного режима на территории Российской Федерации.

Анна Попова уточнила, что даже на фоне хороших темпов вакцинации в стране отмена масочного режима сейчас не представляется возможной.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что возвращение к жизни, которую люди вели в "доковидную эпоху", станет вероятным только тогда, когда граждане перестанут заражаться COVID-19. Попова добавила, что в сложившихся условиях необходимо проходить вакцинацию.

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