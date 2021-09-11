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Глава Роспотребнадзора Попова призвала искать подходы к стимулированию вакцинации

, 13:29 Источник: РИА "Новости"

Глава Роспотребнадзора Попова призвала искать подходы к стимулированию вакцинации
глава Роспотребнадзора Анна Попова, Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на фестивале "Таврида. АРТ" в субботу, 11 сентября, что необходимо найти подходы к стимулированию вакцинации людей против коронавируса нового типа.

Анна Попова подчеркнула, что найти такие слова и такие подходы, чтобы граждане прививались несмотря на агрессию и информационный мусор, – это социальный заказ общества. Глава Роспотребнадзора заметила, что необходимо сохранить нацию, здоровье нынешнего и будущего поколений.

Ранее сегодня стало известно, что в России за сутки выявили 18 891 случай заражения коронавирусом нового типа.

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