В России выявили 18 891 новый случай заражения COVID-19

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11 сентября 2021, 11:39

тесты на COVID-19, Petr Svancara/CTK

За минувшие сутки в России выявили 18 891 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом утром в субботу, 11 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 1 425 (7,5%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявили 7 121 516 случаев заболевания.

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