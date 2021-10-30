Гендиректор ВОЗ Гебрейесус предупредил о возможности появления нового вируса, который не удастся сдержать

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в минувшую пятницу заявил о вероятности появления на планете нового вируса, который не удастся сдержать.
В рамках встречи министров здравоохранения и финансов стран "Большой двадцатки" Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что с биологической точки зрения очевидно, что когда-то появится другой вирус, который человечество будет не в состоянии сдержать.
Гендиректор ВОЗ призвал страны извлечь уроки из нынешней пандемии, чтобы быть готовыми к следующей.
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