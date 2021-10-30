Гинцбург заявил, что привитые могут заболеть, поскольку при штамме «дельта» клетки памяти не успевают сработать

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привитые от COVID-19 могут заболеть из-за того, что при штамме "дельта" клетки памяти не успевают сработать.
Ученый обратил внимание на то, что "дельта"-штамм изменил характер взаимодействия с клетками – теперь вирус существует внутри клеток, проникая туда на фоне низкого уровня антител.
Александр Гинцбург уточнил, что обычно через шесть-восемь месяцев у перенесших коронавирусную инфекцию начинает падать титр антител, но сохраняются клетки памяти. Они, однако, начинают вырабатывать антитела через два-четыре дня после заражения COVID-19, а это слишком поздно.
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