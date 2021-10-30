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Гинцбург заявил, что привитые могут заболеть, поскольку при штамме «дельта» клетки памяти не успевают сработать

, 07:11 Источник: РИА "Новости"

Гинцбург заявил, что привитые могут заболеть, поскольку при штамме «дельта» клетки памяти не успевают сработать
COVID-19, pixabay.com

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привитые от COVID-19 могут заболеть из-за того, что при штамме "дельта" клетки памяти не успевают сработать.

Ученый обратил внимание на то, что "дельта"-штамм изменил характер взаимодействия с клетками – теперь вирус существует внутри клеток, проникая туда на фоне низкого уровня антител.

Александр Гинцбург уточнил, что обычно через шесть-восемь месяцев у перенесших коронавирусную инфекцию начинает падать титр антител, но сохраняются клетки памяти. Они, однако, начинают вырабатывать антитела через два-четыре дня после заражения COVID-19, а это слишком поздно.

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