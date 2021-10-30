Financial Times сообщает, что союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России и Китаю

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30 октября 2021, 07:21 Источник: Financial Times

флаг США, pixabay.com

Союзники США в Европе и Тихом океане поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России. Соответствующую информацию предоставило издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Как сообщают сотрудники газеты, ядерная политика США со времен Холодной войны является "намеренно расплывчатой." Теоретически Америка может нанести упреждающий ядерный удар, вследствие чего союзники страны чувствуют себя защищенными.

Отмечается, что в настоящий момент администрация США Джо Байдена анализирует американскую политику в сфере применения ядерного оружия. Союзникам была направлена анкета, чтобы выяснить, как они относятся к изменениям в ядерной политике Штатов. Известно, что большая часть оценила любые перемены в данной области отрицательно. В частности, речь идет о Франции, Германии, Великобритании, Японии и Австралии.

Ряд государств опасается, что американский лидер рассматривает возможность перехода к принципу "единственной цели", который позволит США применять ядерное оружие лишь при конкретных обстоятельствах. Некоторые чиновники якобы считают, что это "придаст смелости" России и Китаю.

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