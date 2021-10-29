Глава OMV: «Северный поток – 2» будет готов к запуску на всю мощность к 1 января 2022 года

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29 октября 2021, 16:58

фото: pixabay.com

Глава австрийской компании OMV Альфред Штерн сообщил, что вторая нитка трубопровода «Северный поток – 2» будет заполнена газом до конца 2021 года. Соответственно, к 1 января 2022 года газопровод «Северный поток – 2» будет готов к запуску на всю мощность в 55 млрд кубов газа в год.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что ситуация с запуском «Северного потока – 2» серьезно бьет по европейской экономике.

Митракович объяснил, что даже незапущенный газопровод позволяет российской корпорации «Газпром» формировать конъюнктуру рынка, и европейцы в этом усмотрели лоббирование сертификации «СП-2».

«Газпром» в сентябре анонсировал запуск первой нитки «Северного потока – 2» на октябрь-ноябрь, но в позу встали политики в ЕС и Германии.

В Европе продолжают использовать проект для давления на Россию даже при рекордно высоких ценах на газ, и Федеральные сети ФРГ (Bundesnetzagentur) не торопятся с сертификацией газопровода. Судьба «Северного потока – 2» зависит от политической конъюнктуры в Берлине и Брюсселе.

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал действия властей Польши по поводу сотрудничества с российской корпорацией «Газпром» и цены на газ.

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