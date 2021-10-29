Сатановский о ценах на газ: Венгрия заключила контракт с «Газпромом», а Польше кто мешал

Аргументы Недели → В мире 13+

29 октября 2021, 16:30 Источник: Свободная пресса

Евгений Сатановский, фото: vk.com/eysatanovsky

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал действия властей Польши по поводу сотрудничества с российской корпорацией «Газпром» и цены на газ для Варшавы. Как известно, глава польского концерна PGNiG Павел Маевский направил в «Газпром» письмо с просьбой «учесть текущую ситуацию» с энергоносителями в Европы и снизить цену на поставляемый в Польшу газ.

Маевский написал, что «есть все основания для снижения цены с 1 ноября 2021 года».

По мнению Сатановского, Польша «сделала безумно много» для того, чтобы не сотрудничать с Россией в газовой сфере. Он напомнил про «терминал в Свиноуйсьце для приема сжиженного американского газа, трубопровод по приему газа из Норвегии, крики на тему о поставках газа из Катара и Алжира.

В беседе со «Свободной прессой» российский политолог высказался: "После всего того, что Польша сделала, чтобы в нее не поступал российский газ, возникает вопрос «зачем»".

Сатановский подчеркнул, что ситуация с ценами на рынке Европы сложилась во многом благодаря польским искам против «Газпрома», «которые маразматичны, но, тем не менее, удовлетворены».

Сатановский сравнил Венгрию и Польшу. Венгрия на 15 лет заключила контракт с «Газпромом» и будет жить спокойно в тепле.

Политолог подозревает, что глава PGNiG обратился в «Газпром» и «Польша хочет поставлять газ Молдавии или Украине» по виртуальному реверсу и хорошо заработать. Хоть свою здоровую цену получил бы «Газпром». Польское руководство хочет, огладываясь на Украину, хочет много-много заработать «ни на чем». А надо ли это России, «Газпрому».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости