Байден на встрече в Ватикане представился как «муж Джилл»

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29 октября 2021, 15:07 Источник: РИА Новости

Джо Байден, фото Samuel Corum - Pool Via Cnp/ globallookpress.com

Президент США Джо Байден со своей супругой прибыли в пятницу, 29 октября, в Ватикан для встречи с папой Римским Франциском. Во время общения с сотрудниками префектуры Папского дома американский лидер представился как «муж Джилл».

«Я муж Джилл»,- обратился президент к одному из сотрудников.

Отмечается, что прибывшего во двор Сан-Дамазо политика встречал регент префектуры Папского дома монсеньор Леонардо Сапиенца. Это первый визит Байдена в Ватикан в качестве президента и уже четвертая его встреча с папой Франциском.

Напомним, что это не первый раз, когда общественность замечает «странности» в поведении Байдена. Так, во время выступления в штате Иллинойс президент США назвал мэра-женщину Чикаго Лори Лайтфут «мистером».

Также в Интернете распространили кадры, на которых Байден сидит с закрытыми глазами на встрече с премьер-министром Израиля. Пользователи были уверены, что политик спит.

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