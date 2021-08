Пользователи высмеяли якобы уснувшего Байдена на переговорах с премьер-министром Израиля

Пользователи социальной сети Twitter активно обсуждают поведение президента США Джо Байдена во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. В сети появились кадры, на которых американский лидер сидит с закрытыми глазами.

Комментаторы пришли к выводу, что Байден уснул во время переговоров с премьер-министром. Они уверены, что Беннет пытался исправить положение, повышая голос во время своего выступления.

«Сначала он начал говорить, смотря прямо в камеры, чтобы спасти положение, а затем повысил голос, чтобы разбудить Байдена»,- пишут пользователи.

Другие вспомнили прозвище «сонный Джо». Так называл Байдена во время выборов экс-президент США Дональд Трамп.

«Старичок Байден спал, пока его израильский коллега выступал»,- пошутил еще один комментатор.

It would appear President Biden fell asleep during #Israel’s PM Naftali Bennett’s White House visit.



This is beyond embarrassing. pic.twitter.com/Rk8skN1COf