Помощники Байдена вырезали его шутку об оставшихся на территории Афганистана американцах

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26 августа 2021, 11:46

президент США Джо Байден, Stefani Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден пошутил, отвечая на вопрос об оставшихся на территории Афганистана американцах, но помощники политика впоследствии вырезали этот момент из записи.

В рамках пресс-конференции представитель СМИ спросил Джо Байдена, как он поступит, если солдаты останутся в Афганистане после крайнего срока – 31 августа. Глава США сначала усмехнулся, а затем ответил на вопрос, однако запись звука в эту секунду прервалась.

Как сообщает RT, Байден заявил, обращаясь к журналисту: "Ты будешь первым, кому я позвоню".

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