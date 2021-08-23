Разведка США предупреждала Трампа и Байдена о скором приходе талибов к власти в Афганистане

Аргументы Недели → В мире 13+

23 августа 2021, 19:42 Источник: Новая газета

Фото: STR/Global Look Press

Ветеран ЦРУ Дуглас Ландон заявил, что американская разведка информировала Дональда Трампа и Джозефа Байдена о возможности прихода талибов к власти в Афганистане как в течение 18 месяцев, так и нескольких дней. При этом оба президента США проигнорировали предупреждения разведки, на ошибки которой в настоящее время политики списывают нынешний кризис.



Более триллиона долларов из бюджета США, почти 2,5 тысячи солдат и около 4 тысяч гражданских подрядчиков, погибших в Афганистане – вот итоги двадцатилетнего военного присутствия американцев в этой стране. Дуглас Ландон отметил, что сваливать вину на разведку— «удобный способ снять с себя ответственность за решения, принятые по политическим и идеологическим соображениям». Он утверждает, что разведка США называла двум президентам разные сроки возврата талибов к власти: 30 или 60 дней, 18 месяцев и даже нынешний сценарий — захват Кабула и крупнейших городов за несколько дней.



«Я всегда обещал американскому народу, что буду откровенен с вами. На самом деле все произошло быстрее, чем мы ожидали», - заявил Байден.



По словам Дугласа Ландона, действующий президент США вводит народ в заблуждение.



При Трампе госсекретарь Майк Помпео был главным архитектором взаимодействия Америки с «Талибаном»*, кульминацией которого стало соглашение о выходе войск, заключенное в феврале 2020 года. Оно должно было помочь Трампу на выборах в ноябре. Помпео поддержал план, несмотря на предостережение разведывательного сообщества о том, что две его ключевые цели — обеспечение приверженности талибов разрыву с «Аль-Каидой»** и достижению мирного урегулирования конфликта — маловероятны.



В лагере Байдена было так же ясно, что кандидат демократов намерен покинуть Афганистан. Многие демократы сваливают главную вину на Трампа, отмечая, что Байден лишь выполняет взятые предшественником обязательства. По сведениям Ландона, советники действующего президента США утверждали, что уход войск их Афганистана позволит конструктивно взаимодействовать с талибами, возможно, даже помогать им, если они придут к власти. На самом деле, реальность заключалась в том, что контроль талибов над страной основывался на изоляции от остального мира, а не на интеграции.



По словам эксперта, американским президентам разведка США предлагала сразу несколько решений:



- США сохраняют примерно 5 тысяч военнослужащих и большую часть существующих передовых военных и разведывательных оперативных баз;



- остается минимальное количество, примерно 2500 военнослужащих, поддерживающих более крупные базы только в Кабуле и пригородах. Баграм, Джелалабад и Хост, а также инфраструктура для поддержки баз передается афганским партнерам.



Был предсказан следующий вариант развития событий:



- Без какого-либо американского военного и разведывательного присутствия за пределами посольства в Кабуле, столкнувшись с военным и пропагандистским наступлением «Талибана» и подорванными непростыми отношениями Гани с его собственными национальными политическими партнерами (президент бежал, когда талибы вошли в столицу), правительство может распасться в считанные дни.



Что, по сути, и произошло.



По утверждению Дугласа Ландона, во время наступательных действий талибов, для афганского военного командира или начальника полиции не было ничего необычного регулярно контактировать с теми, против кого они воют. У «Талибана» были хорошие возможности для переговоров и подкупа, который сам по себе является афганской традицией.



Ветеран ЦРУ отмечает, что финансы «Талибан» получал следующими путями:



- от налогов, взимаемых с местных жителей,



- незаконного оборота наркотиков,



- пожертвований из-за рубежа — в основном из стран Персидского залива, недвижимости (часть которой находится за границей),



- вымогательства у горнодобывающих компаний, работающих в районах, находящихся под контролем талибов, многие из которых принадлежат правительству Китая.



Ландон утверждает, что в последние годы Россия и Иран увеличили свои инвестиции талибам: «обе страны явно выиграли от быстрого и бескровного возвращения к власти талибов, которые «унизили Соединенные Штаты», а также свели к минимуму то, что могло быть стать «жестокой, продолжительной борьбой», усилили региональную нестабильность и поток беженцев.





* «Талибан» признан террористической организацией и запрещен в РФ.



** «Аль-Каида» признана террористической организацией и запрещена в РФ.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости