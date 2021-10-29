Депутат Герус заявил об остановке поставок энергетического угля из России
29 октября 2021, 12:50
Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину.
«Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину. Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и компания "Технова" (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)»,- написал он в своем Телеграм-канале.
Герус сравнил происходящее с «энергетической волной».
Ранее сообщалось, что на Трипольской, Змиевской, Криворожской, Запорожской, Бурштынской, Углегорской и Кураховской ТЭС остались небольшие запасы угля. Их хватит по меньшей мере на 10 дней. Славянскаятепловая электростанция полностью остановлена.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.