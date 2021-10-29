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Депутат Герус заявил об остановке поставок энергетического угля из России

, 12:50

Депутат Герус заявил об остановке поставок энергетического угля из России
уголь, фото: pixels.com

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину.

«Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину. Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и компания "Технова" (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)»,- написал он в своем Телеграм-канале.

Герус сравнил происходящее с «энергетической волной».

Ранее сообщалось, что на Трипольской, Змиевской, Криворожской, Запорожской, Бурштынской, Углегорской и Кураховской ТЭС остались небольшие запасы угля. Их хватит по меньшей мере на 10 дней.  Славянская тепловая электростанция полностью остановлена. 

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