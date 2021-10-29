«Нафтогаз» поставит 500 тысяч кубометров газа Молдавии

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29 октября 2021, 10:25 Источник: РИА Новости

плита, фото: pixels.com

В пятницу, 29 октября, компания «Нафтогаз Украины» направит молдавской компании S.A. «Energocom» 500 тысяч кубометров голубого топлива. В республике объявлен режим чрезвычайного положения до 20 ноября из-за нехватки газа.

«Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" выиграла первый тендер на поставку газа молдавской государственной компании S.A. "Energocom", согласно которому уже сегодня, 29 октября, будет протранспортировано 500 тысяч кубометров газа», - пояснили в пресс-службе организации.

Отмечается, что «Нафтогаз» продолжит участие в тендерах по закупке молдавской стороной дополнительных объемов газа. Компания готова поставить необходимые объемы голубого топлива в республику после одобрения тендерного предложения.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выделит Молдавии 60 млн евро на предотвращение энергетического кризиса.

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