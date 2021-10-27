ЕК выделит Молдавии 60 млн евро на предотвращение энергетического кризиса

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27 октября 2021, 18:30

плита, фото: pixels.com

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европа выделит Молдавии 60 миллионов евро для борьбы с энергетическим кризисом. В республике объявлен режим чрезвычайного положения (ЧП) до 20 ноября из-за нехватки голубого топлива.

«Хочу ещё раз заявить о нашей полной поддержке Молдавии. Заседание Совета ассоциации ЕС-РМ, которое пройдёт завтра, ещё больше укрепит наше сотрудничество. В этом контексте Еврокомиссия предоставит €60 млн, чтобы помочь Молдавии справиться с нынешним энергетическим кризисом», - написала она в Twitter.

Ранее сообщалось, что о «Газпром» предложил Молдавии отказаться от соглашения о свободной торговле с Евросоюзом в обмен на более выгодную газовую сделку.

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