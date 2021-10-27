ЕК выделит Молдавии 60 млн евро на предотвращение энергетического кризиса
27 октября 2021, 18:30
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европа выделит Молдавии 60 миллионов евро для борьбы с энергетическим кризисом. В республике объявлен режим чрезвычайного положения (ЧП) до 20 ноября из-за нехватки голубого топлива.
«Хочу ещё раз заявить о нашей полной поддержке Молдавии. Заседание Совета ассоциации ЕС-РМ, которое пройдёт завтра, ещё больше укрепит наше сотрудничество. В этом контексте Еврокомиссия предоставит €60 млн, чтобы помочь Молдавии справиться с нынешним энергетическим кризисом», - написала она в Twitter.
Ранее сообщалось, что о «Газпром» предложил Молдавии отказаться от соглашения о свободной торговле с Евросоюзом в обмен на более выгодную газовую сделку.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.