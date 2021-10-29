Reuters: Россия согласилась предоставить американским авиаперевозчикам дополнительные полеты над страной

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29 октября 2021, 09:59

самолет, фото: pixels.com

Госдепартамент США сообщил, что Россия одобрила просьбу американских авиакомпаний на увеличение числа полетов в ее воздушном пространстве. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщает агентство Reuters.

В источнике говорится, что Госдепартамент подтвердил получение письма от американских авиаперевозчиков. По данным ведомства, на прошлой неделе Россия согласилась предоставить дополнительные права для пролета над ее воздушным пространством. Однако точное количество одобренных полётов в сообщении Госдепартамента не указано.

«Госдепартамент продолжает взаимодействовать с российскими властями по вопросу расширения возможностей для американских авиаперевозчиков»,- передает агентство.

Ранее к Госдепартаменту с просьбой обеспечить дополнительные права на полеты в воздушном пространстве России обратились крупнейшие авиаперевозчики США, среди них - American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp и United Parcel Service.

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