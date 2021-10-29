Американские авиакомпании призывают Госдеп срочно обеспечить право на полеты над Россией

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29 октября 2021, 07:48 Источник: Reuters

крыло, фото: pixels.com

Организация Airlines for America, объединяющая американских авиаперевозчиков, обратилась к Госдепартаменту с просьбой обеспечить дополнительные права на полеты в воздушном пространстве России. Соответствующее письмо изучило агентство Reuters.

«Многим авиакомпаниям США необходимы дополнительные права для пролета над воздушным пространством России, чтобы удовлетворить потребности рынка», - отметили авторы.

В письме говорится, что в противном случае авиаперевозчики будут вынуждены «осуществлять альтернативные, неэффективные маршруты, что приводит к штрафам за отставание от расписания, техническим остановкам, чрезмерным выбросам CO2».

Напомним, что 17 апреля 2021 года Федеральное авиационное управление (FAA) США выпустило две воздушные директивы-извещения, в которых рекомендовало американским авиакомпаниям с особой осторожностью совершать полеты над некоторыми районами России и Украины. При этом наиболее опасными зонами в документе названы «в, из, в пределах или над» районами полетной информации (РПИ) Киева, Днепра (бывший Днепропетровск) и Симферополя, а также в расположенных в пределах 100 морских миль от них областях РПИ Москвы и Ростова-на-Дону.

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