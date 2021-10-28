Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Донбассе

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28 октября 2021, 16:46

Мария Захарова, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг прокомментировала ситуацию в Донбассе. Захарова заявила, что дальнейшую деградацию ситуации исключать нельзя.

Дипломат в ходе брифинга подчеркнула, что «украинские силовики сознательно нарушают согласованные в июле 2020 года дополнительные меры по усилению режима прекращения огня».

Мария Захарова призвала чётко понимать, что киевские власти «целенаправленно идут на обострение и без того крайне сложной ситуации и игнорируют запросы гарантии режима тишины от представителей Донбасса в СЦКК», - передаёт RT.

Вооруженные силы Украины репетируют на территории Донбасса сценарий, который осенью прошлого года реализовал в Нагорном Карабахе Азербайджан. Об этом после первого удара в Донбассе турецкого дрона Bayraktar TB2 заявил российский военный корреспондент Семен Пегов.

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