Военкор Пегов после первого удара турецкого Bayraktar TB2 в Донбассе заявил, что ВСУ репетируют «карабахский сценарий»

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27 октября 2021, 08:26

Беспилотник Bayraktar TB2, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины репетируют на территории Донбасса сценарий, который осенью прошлого года реализовал в Нагорном Карабахе Азербайджан. Об этом после первого удара в Донбассе турецкого дрона Bayraktar TB2 заявил российский военный корреспондент Семен Пегов.

Некоторое время назад стало известно о первом боевом применении в зоне конфликта на востоке Украины беспилотника Bayraktar TB2. Соответствующее видео разместил в интернете волонтер Роман Доник, собирающий помощь для ВСУ.

«Очевидно, что Киев репетирует на Донбассе “карабахский сценарий”. Надеемся, командиры в республиках (самопровозглашенных ДНР и ЛНР — АН) это осознают», — написал Семен Пегов в Telegram.

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