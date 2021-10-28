В ДНР и ЛНР резко увеличилась заболеваемость COVID-19

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28 октября 2021, 14:19 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

В республиках Донбасса, которые практически изолированы от внешнего мира, наблюдается пик заболеваемости COVID-19. В ЛНР и ДНР не хватает ни лекарств, ни кадров, а заболеваемость коронавирусом выросла почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом.



В ЛНР введен локдаун, а в ДНР с такими мерами пока не спешат. Тем не менее министр здравоохранения этой непризнанной республики Александр Оприщенко говорит о ситуации с COVID-19, как о тяжелой:



«В сутки выявляем до 400 заболевших пневмонией. В прошлом году эта цифра доходила максимум до 150 и, как мы помним, казалась критической. В день умирает 90–100 человек».



Глава ведомства утверждает, что новый штамм «Дельта» вытеснил в ДНР предыдущий — «британский».



«В семье вирусов побеждает самый агрессивный и жизнеспособный штамм, что и сделал «Дельта», — пояснил Александр Оприщенко. — Более того, есть предположение, что он вытесняет даже вирус гриппа — беспрецедентный случай: сезонную вспышку гриппа мы не наблюдаем второй год подряд».



Главный врач клинической рудничной больницы Макеевки Анна Рудниченко приводит данные, согласно которым, один пациент с британским штаммом заражал в среднем трех человек, а с нынешней «Дельтой» — восемь.



«Другая его особенность — стремительное провоцирование пневмонии. Если в 2020 году средний процент поражения легких у наших пациентов составлял 40–50%, то сейчас — 80%. «Дельта» также не жалеет молодых. В прошлом году в реанимации у нас не лежало ни одного больного младше 40. А сейчас пожалуйста: девушка 23 лет, мужчина 33…», - отметила медик.



Республики Донбасса находятся в условиях острого дефицита площадей для медицинских баз, лекарств, кислородных концентраторов. Бюджетных средств и гуманитарной помощи из России на всё не хватает.



Донбассу оказывает помощь Европа. ЮНИСЕФ по программе восстановления региона с начала года доставила в Донецк партию концентраторов и оборудования для кислородных сетей, построила два фельдшерско-акушерских пункта. Красный Крест весомо помогает с медикаментами. Швейцарское агентство развития и сотрудничества (ШАРС) отправило в 2021-м 10 аппаратов ИВЛ и 400 тыс. экспресс-тестов для диагностирования ковида. Киев Донбассу не помогает ничем.



Одной из главных проблем является нехватка кадров. С началом войны из ДНР уехало более половины учащихся врачей. Дефицит сотрудников сегодня составляет порядка 5 тысяч человек.



В ЛНР 300–400 зараженных в сутки. Летальность - каждый пятый.



Луганск еще 13 октября ввел полный запрет любых массовых мероприятий. Закрыты для посещения театры, библиотеки, музеи, рестораны, кафе. В ЛНР в дальнейшем не исключают закрытие целых городов.



Как отметил главный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко, в республике ориентируются на пример Уханя, где в 2020 году во время вспышки эпидемии только с помощью масок, изоляции и дезсредств удалось в короткие сроки полностью решить проблему, — а ведь это мегаполис, 12 млн человек.



Известно также, что с начала этого года в Донбасс из России в два этапа поступило около 400 тыс. доз вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт».





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