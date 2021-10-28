Аналитик Алексей Зубец: если Украина развернет в Харькове ракеты с целью угрожать России, «это оружие будет уничтожено»

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28 октября 2021, 12:54 Источник: «Украина.ру»

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Если Украина развернет в Харькове ракеты с целью угрожать Российской Федерации, «это оружие будет уничтожено». Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил отечественный аналитик, доктор экономических наук Алексей Зубец.

Некоторое время назад внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Киев работает над ракетной программой. Арестович допустил, что снаряды в будущем могут быть направлены на Москву.

Зубец назвал данное высказывание «ерундой». Эксперт указал на то, что «весь научный потенциал для разработки такого оружия давно потерян» соседней страной.

«А если же Украина каким-то чудом произведет ракеты и разместит их в Харькове с целью угрожать России, то это оружие будет уничтожено», — предрек Алексей Зубец.

По его словам, РФ «не допустит у Украины видов вооружения, которые будут ей угрожать».

Ранее в четверг сообщалось, что политолог Алексей Кочетков высказал мнение, согласно которому Москве следует готовиться к прямому военному столкновению с Киевом.

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