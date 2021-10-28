Сайт Avia.pro: армия Украины срочно перебрасывает в сторону ДНР около полусотни танков и артиллерию

Аргументы Недели → В мире 13+

28 октября 2021, 12:03 Источник: Avia.pro

Украинский танк, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженные силы Украины в срочном порядке перебрасывают в сторону непризнанной ДНР около полусотни танков и артиллерию. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах российской сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что на фоне обострения в зоне конфликта в Донбассе Киев срочно перебрасывает в сторону ДНР около полусотни танков, несколько десятков единиц ствольной и реактивной артиллерии и легкой бронированной техники. Один из железнодорожных составов с перевозимым оружием был замечен в районе города Славянска, отмечает сайт.

Ранее в четверг сообщалось, что политолог Алексей Кочетков озвучил точку зрения, согласно которой Москве нужно готовиться к прямому военному столкновению с Украиной.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости