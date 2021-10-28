Сайт Avia.pro: армия Украины срочно перебрасывает в сторону ДНР около полусотни танков и артиллерию

Вооруженные силы Украины в срочном порядке перебрасывают в сторону непризнанной ДНР около полусотни танков и артиллерию. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах российской сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что на фоне обострения в зоне конфликта в Донбассе Киев срочно перебрасывает в сторону ДНР около полусотни танков, несколько десятков единиц ствольной и реактивной артиллерии и легкой бронированной техники. Один из железнодорожных составов с перевозимым оружием был замечен в районе города Славянска, отмечает сайт.
Ранее в четверг сообщалось, что политолог Алексей Кочетков озвучил точку зрения, согласно которой Москве нужно готовиться к прямому военному столкновению с Украиной.
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