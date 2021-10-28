Avia.pro: российские Су-34 сбросили бомбы на сирийских боевиков, прикрывавшихся границей с Турцией

Российские самолеты Су-34 сбросили бомбы на сирийских боевиков, которые прикрывались границей с Турцией. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал Avia.pro отмечает, что Су-34 «нанесли мощный удар» в сирийском Идлибе по бандитам, прикрывавшимся границей арабской республики с Турцией. Самолеты сбросили бомбы на боевиков, находившихся в полутора-двух километрах от государственных рубежей. В результате воздушной атаки могли быть уничтожены до пятидесяти боевиков, указывается в процитированной публикации.
Ранее тот же сайт написал, что полномасштабное наступление турецкой армии на севере Сирии было остановлено из-за военных РФ.
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