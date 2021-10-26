Сайт Avia.pro: полномасштабное наступление армии Турции на севере Сирии было остановлено из-за российских военных

Полномасштабное наступление армии Турции в северной части Сирийской Арабской Республики было остановлено из-за российских военных. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах интернет-СМИ.
Отечественный портал Avia.pro пишет, что полномасштабная наступательная операция Анкары на севере Сирии была остановлена из-за военных РФ. Сайт отмечает, что Москва разместила в обозначенном районе воинский контингент. Также известно, что российские силы подняли свои флаги в нескольких местах на окраине города Айн-Иссы и в районах Кэмп и Аль-Хошан, расположенных к западу от данного населенного пункта.
Ранее сегодня тот же ресурс сообщил, что военные НАТО отработали условный удар по кораблям Балтийского флота России из американской системы HIMARS.
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