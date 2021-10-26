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Портал Avia.pro: военные НАТО отработали условный удар по кораблям Балтийского флота России из американской HIMARS

, 12:12 Источник: Avia.pro

Портал Avia.pro: военные НАТО отработали условный удар по кораблям Балтийского флота России из американской HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS, AFLO / globallookpress.com

Военные Североатлантического альянса отработали условный ракетный удар по кораблям Балтийского флота Российской Федерации. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных сетевых СМИ.

Сайт Avia.pro пишет, что несколько дней назад на принадлежащий Швеции остров Готланд была переброшена американская система HIMARS, который может использоваться в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса. Силы НАТО с помощью HIMARS отработали нанесение условного удара по судам Балтийского флота РФ, отмечается в процитированной публикации.

Ранее сегодня тот же портал сообщил, что украинский беспилотник Bayraktar TB2 снова смог беспрепятственно войти в воздушное пространство непризнанной ДНР.

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