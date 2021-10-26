Портал Avia.pro: военные НАТО отработали условный удар по кораблям Балтийского флота России из американской HIMARS

Военные Североатлантического альянса отработали условный ракетный удар по кораблям Балтийского флота Российской Федерации. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных сетевых СМИ.
Сайт Avia.pro пишет, что несколько дней назад на принадлежащий Швеции остров Готланд была переброшена американская система HIMARS, который может использоваться в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса. Силы НАТО с помощью HIMARS отработали нанесение условного удара по судам Балтийского флота РФ, отмечается в процитированной публикации.
Ранее сегодня тот же портал сообщил, что украинский беспилотник Bayraktar TB2 снова смог беспрепятственно войти в воздушное пространство непризнанной ДНР.
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