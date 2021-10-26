Avia.pro: украинский дрон Bayraktar TB2 вновь смог беспрепятственно войти в воздушное пространство ДНР

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26 октября 2021, 08:34 Источник: Avia.pro

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozulia / globallookpress.com

Украинский беспилотник Bayraktar TB2 снова смог беспрепятственно войти в воздушное пространство самопровозглашенной ДНР. На это указывается в материале, размещенном на страницах российской интернет-прессы.

Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад в небе над окраиной Донецка был замечен Bayraktar TB2, состоящий на вооружении армии Украины. Сайт отмечает, что дрон беспрепятственно в вошел в пространство ДНР. Это уже четвертый случай появления Bayraktar TB2 над территорией республики, говорится в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что сенатор Совета Федерации Сергей Цеков озвучил прогноз, согласно которому ракетная атака киевских военных по России положила бы начало «краху Украины как государства».

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