Сенатор Цеков: ракетная атака по России положила бы начало «краху Украины как государства»

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25 октября 2021, 19:11 Источник: «Лента.ру»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Ракетная атака по России положила бы начало «краху Украины как государства». Соответствующий прогноз в беседе со СМИ озвучил Сергей Цеков, сенатор Совета Федерации.

Парламентарий прокомментировал для журналистов высказывание спикера делегации Киева на переговорах по Донбассу Алексея Арестовича. Как заявил Арестович, российская сторона «доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время».

«Понятное дело, что они могут нацелить даже ракеты собственного производства на территорию России. Но первый залп такой ракеты положит начало краху Украины как государства и повлечет за собой полнейший его развал», — предрек Сергей Цеков.

Как сообщалось ранее в понедельник, киевский политолог Андрей Ермолаев допустил, что непризнанные республики Донбасса в будущем могут войти в Союзное государство РФ и Белоруссии.

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