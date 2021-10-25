Украинский политолог Ермолаев: республики Донбасса в будущем могут войти в Союзное государство России и Белоруссии

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25 октября 2021, 12:51

Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР в будущем могут войти в Союзное государство России и Белоруссии. Соответствующий вариант развития событий допустил Андрей Ермолаев, украинский политолог.

Эксперт предрек возможные «большие изменения в Евразии».

«Я сейчас говорю и о форсаже, связанном с формированием Союзного государства, о чем много говорили в этом году», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Ермолаев.

По словам аналитика, «как только будет запущено действие этого договора», появится возможность приглашать в Союзное государство других участников. В будущем туда могут войти республики Донбасса, полагает Андрей Ермолаев.

Ранее сегодня сообщалось, что московский политолог Сергей Марков назвал правящий на Украине режим «взведенным курком пистолета, направленного на Россию».

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