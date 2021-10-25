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Политолог Марков назвал правящий на Украине режим «взведенным курком пистолета, направленного на Россию»

, 07:53 Источник: «Украина.ру»

Политолог Марков назвал правящий на Украине режим «взведенным курком пистолета, направленного на Россию»
Президент США Джо Байден, Oliver Contreras / globallookpress.com

Правящий на Украине режим является «взведенным курком пистолета, направленного на Россию». Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил отечественный политолог Сергей Марков.

Эксперт отметил, что администрация президента США Джо Байдена «ищет новую политику в российско-украинском углу своей внешнеполитической картины». Как полагает Марков, Байден намерен улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой, не сдавая при этом американских позиций.

«Нынешний украинский режим является взведенным курком пистолета, направленного на Россию. Вот этот взведенный курок Байден хочет оставить», — заявил аналитик.

По его словам, «суть взведенного курка» заключается в том, что «на Украине создана террористическая диктатура», которая превращает русское население бывшей советской республики в «антирусское».

Как сообщалось ранее в понедельник, экс-премьер Украины Николай Азаров указал на то, что киевский режим пал бы за несколько дней, если бы Москва ввела экономическую блокаду соседней страны.

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Николай Азаров: если бы Россия ввела экономическую блокаду Украины, киевский режим пал бы за несколько дней

Николай Азаров: если бы Россия ввела экономическую блокаду Украины, киевский режим пал бы за несколько дней

Если бы Российская Федерация организовала экономическую блокаду Украины, киевский режим пал бы за несколько дней. На это в разговоре со СМИ указал Николай Азаров, бывший глава украинского правительства.

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