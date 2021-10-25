Политолог Марков назвал правящий на Украине режим «взведенным курком пистолета, направленного на Россию»

Аргументы Недели → В мире 13+

25 октября 2021, 07:53 Источник: «Украина.ру»

Президент США Джо Байден, Oliver Contreras / globallookpress.com

Правящий на Украине режим является «взведенным курком пистолета, направленного на Россию». Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил отечественный политолог Сергей Марков.

Эксперт отметил, что администрация президента США Джо Байдена «ищет новую политику в российско-украинском углу своей внешнеполитической картины». Как полагает Марков, Байден намерен улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой, не сдавая при этом американских позиций.

«Нынешний украинский режим является взведенным курком пистолета, направленного на Россию. Вот этот взведенный курок Байден хочет оставить», — заявил аналитик.

По его словам, «суть взведенного курка» заключается в том, что «на Украине создана террористическая диктатура», которая превращает русское население бывшей советской республики в «антирусское».

Как сообщалось ранее в понедельник, экс-премьер Украины Николай Азаров указал на то, что киевский режим пал бы за несколько дней, если бы Москва ввела экономическую блокаду соседней страны.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости