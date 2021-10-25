Николай Азаров: если бы Россия ввела экономическую блокаду Украины, киевский режим пал бы за несколько дней

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25 октября 2021, 07:27 Источник: «Украина.ру»

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, Xinhua / globallookpress.com

Если бы Российская Федерация организовала экономическую блокаду Украины, киевский режим пал бы за несколько дней. На это в разговоре со СМИ указал Николай Азаров, бывший глава украинского правительства.

На Украине «каждый день вдалбливается людям», что РФ якобы воюет против страны, отметил Азаров.

«Если бы Россия действительно воевала бы, то, я думаю, наверное, первым бы шагом была бы, безусловно, экономическая блокада Украины. Первым шагом. И это бы привело к тому, что этот режим бы пал в течение буквально нескольких дней», — заявил экс-премьер.

Как сообщалось ранее, депутат Госдумы Александр Бородай предупредил, что вооруженный конфликт в Донбассе может перейти в активную фазу в любой момент.

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