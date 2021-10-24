Депутат Госдумы Бородай: военный конфликт в Донбассе может перейти в активную фазу в любой момент

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24 октября 2021, 12:40 Источник: URA.RU

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженный конфликт на территории Донбасса может перейти в активную фазу в любой момент. С соответствующим предупреждением выступил депутат Госдумы России, бывший глава правительства непризнанной ДНР Александр Бородай.

Он отметил, что «пока не просматривается никаких вариантов» мирного разрешения ситуации на востоке Украины.

«Мотивы у нашего противника начать войну есть. В любой момент может начаться», — заявил Бородай порталу URA.RU.

Ранее в воскресенье сообщалось, что экс-комбриг ДНР Александр Ходаковский предсказал бегство украинских военных с побережья Азовского моря в случае конфликта Киева с Россией.

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