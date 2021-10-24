Экс-комбриг ДНР Ходаковский предрек бегство военных Украины с азовского побережья в случае конфликта Киева с Россией

Александр Ходаковский, бывший командир бригады ДНР «Восток», предсказал бегство украинских военных с побережья Азовского моря в случае конфликта Киева с Российской Федерацией. Соответствующий прогноз Ходаковский сделал в беседе со СМИ.
«Что касается азовского побережья, то тут заморачиваться даже и не стоит: тут украинские подразделения будут драпать так, что мы их не успеем и заметить. Тут не нужно будет никого, ничего брать», — отметил экс-комбриг.
Он добавил, что у флота РФ достаточно сил для взятия под контроль Одессы, Николаева и Херсона, которые расположены в районе Черного моря.
Как сообщалось ранее, Александр Ходаковский предрек, что в случае начала вооруженного противостояния между Москвой и Киевом оно закончится в течение месяца.
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