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Бывший комбриг ДНР Ходаковский: в случае конфликта России и Украины война закончится в течение месяца

, 07:55 Источник: «Украина.ру»

Бывший комбриг ДНР Ходаковский: в случае конфликта России и Украины война закончится в течение месяца
Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

В случае вооруженного конфликта между Российской Федерацией и Украиной война закончится в течение месяца. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил Александр Ходаковский, бывший командир бригады «Восток» непризнанной ДНР.

По словам Ходаковского, если боевые действия разгорятся, они завершатся «максимум в течение месяца от того момента, как первый российский солдат перешагнет границу с Украиной, до завершения устранения последних очагов бессистемного сопротивления».

У Киева «недостаточно воли к сопротивлению, чтобы превратить эту войну в долгоиграющую или втянуть туда как можно больше сил, средств, и дождаться помощи Запада», добавил экс-комбриг.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко высказал точку зрения, согласно которой власти страны не хотят возвращения Донецка и Луганска в ее состав.

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