Бывший украинский министр Червоненко: киевские власти не хотят возвращения Донецка и Луганска
23 октября 2021, 14:40
Киевское руководство не хочет возвращения Донецка и Луганска в состав украинского государства. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил Евгений Червоненко, экс-министр транспорта и связи Украины.
Как отметил собеседник журналистов, власти бывшей советской республики «не хотят присоединять к Украине» неподконтрольные территории на востоке страны.
«Знаете, почему? Потому что этот народ проголосует против них», — объяснил Червоненко.
По его словам, жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР поддержали бы украинскую оппозицию на выборах, если бы могли в них участвовать.
Ранее сегодня сообщалось, что политолог Федор Лукьянов высказал мнение, согласно которому НАТО не примет Украину в свой состав из-за риска военного столкновения с Россией.
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