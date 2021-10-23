Бывший украинский министр Червоненко: киевские власти не хотят возвращения Донецка и Луганска

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23 октября 2021, 14:40

Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Киевское руководство не хочет возвращения Донецка и Луганска в состав украинского государства. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил Евгений Червоненко, экс-министр транспорта и связи Украины.

Как отметил собеседник журналистов, власти бывшей советской республики «не хотят присоединять к Украине» неподконтрольные территории на востоке страны.

«Знаете, почему? Потому что этот народ проголосует против них», — объяснил Червоненко.

По его словам, жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР поддержали бы украинскую оппозицию на выборах, если бы могли в них участвовать.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Федор Лукьянов высказал мнение, согласно которому НАТО не примет Украину в свой состав из-за риска военного столкновения с Россией.

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