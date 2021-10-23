Политолог Федор Лукьянов: НАТО не примет Украину из-за риска военного столкновения с Россией

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23 октября 2021, 11:05 Источник: «Украина.ру»

Флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image / globallookpress.com

Североатлантический альянс не примет Украину в свой состав из-за риска военного столкновения с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил отечественный политолог Федор Лукьянов.

Эксперт считает, что сценарий, предполагающий присоединение Киева к западному блоку, нереален.

«Никому в НАТО не нужна огромная головная боль и риск конфликта с Россией», — отметил Лукьянов.

Он добавил, что все заявления представителей Запада, связанные с гипотетическим вступлением Украины в альянс, являются примером рутинной дипломатии.

Как сообщалось ранее в субботу, политолог Сергей Марков допустил, что Москва может перебросить свои войска на украинскую территорию, если Киев получит План действий по членству в НАТО.

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