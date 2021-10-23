Политолог Марков: Россия может ввести свои войска на Украину, если Киев получит ПДЧ в НАТО

Российская Федерация может ввести свои войска на Украину, если Киев получит План действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Такой вариант развития событий в разговоре с журналистами допустил отечественный политолог Сергей Марков.
«Российские власти сформулировали "красные черты", что если будет принято ПДЧ — российские войска просто войдут на территорию Украины», — отметил эксперт.
По его словам, в случае реализации данного сценария регионы, расположенные в юго-восточной части соседней страны, пойдут по пути Крымского полуострова, который в 2014 году стал частью РФ.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, военный аналитик Юрий Кнутов спрогнозировал, что Украину ждет «настоящий удар возмездия», если она атакует Россию британскими ракетами Brimstone.
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