Опубликовано видео уничтожения ВКС России командных пунктов сирийских джихадистов в провинции Идлиб

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28 октября 2021, 08:29

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Опубликовано видео уничтожения российскими ВКС командных пунктов сирийских джихадистов в провинции Идлиб. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра на сайте YouTube.

Сетевое издание «Русская весна» информирует, что некоторое время назад отечественная авиация нанесла удары по позициям запрещенной в РФ террористической группировки «Хайат тахрир аш-Шам» в сирийском Идлибе. В результате атаки оказались ликвидированы пункты управления боевиков и скопление живой силы численностью до пятидесяти человек. Действия ВКС попали на видео, которое размещено в интернете.

Ранее на текущей неделе портал Avia.pro написал, что полномасштабное наступление армии Турции на севере Сирии было остановлено из-за военных РФ.

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