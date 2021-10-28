Военный аналитик Коновалов: во время боев в Карабахе российские системы РЭБ «посадили» 15 турецких Bayraktar TB2

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28 октября 2021, 07:55

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozuliaukrinform / globallookpress.com

В ходе прошлогодних боевых действий на территории Нагорного Карабаха российские системы РЭБ «посадили» 15 турецких беспилотников Bayraktar TB2, применявшихся армией Азербайджана. С соответствующим утверждением выступил военный аналитик Иван Коновалов.

Некоторое время назад стало известно о первом боевом применении Bayraktar TB2 в зоне конфликта в Донбассе. Один из поставленных Украине дронов уничтожил ракетой артиллерийское орудие непризнанной ДНР.

«Российские средства радиоэлектронной борьбы посадили 15 “Байрактаров” во время войны в Карабахе. Это все хорошо знают», — заявил Иван Коновалов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам специалиста, в Донбассе «произойдет то же самое». Коновалов отметил, что в Киеве «не должны испытывать иллюзий».

Согласно официальной позиции РФ, она не является участницей вооруженного противостояния на востоке Украины. При этом в отечественном экспертном сообществе неоднократно озвучивался прогноз о том, что Москва может вмешаться в конфликт в случае возникновения угрозы для российских граждан, проживающих на территории ДНР и ЛНР.

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