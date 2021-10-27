Цена на газ в Европе снизилась на 3% после сообщений о готовности «Газпрома» пополнить объемы ПХГ
27 октября 2021, 22:31
Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе снизилась на 3% после поручения президента РФ Владимира Путина пополнить объемы голубого топлива в европейских подземных хранилищах.
По данным ICE Futures, цена ближайших фьючерсов на газ по индексу голландского TTF - самого ликвидного европейского хаба - упала на 3%, до 1014,8 доллара за тысячу кубометров. Отмечается, что это на 4,4% ниже расчетной цены вторника, 26 октября.
При этом на открытии торгов фьючерсы стоили 1062,7 доллара, а в течение дня цена варьировалась от 1030 до 1050 долларов.
Ранее Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру пополнить объемы голубого топлива в европейских хранилищах после закачки газа в РФ. Компания должна завершить закачку газа в российские ПХГ к 8 ноября.
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