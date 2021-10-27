Путин поручил «Газпрому» увеличить объемы газа в европейских хранилищах

Аргументы Недели → Политика 13+

27 октября 2021, 19:54 Источник: РИА Новости

табличка, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поручил «Газпрому» пополнить объемы голубого топлива в европейских хранилищах. При этом к 8 ноября компания должна завершить закачку газа в российские ПХГ.

«Алексей Борисович Миллер (глава "Газпрома"), я вас прошу, после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России к 8 ноября или 8 ноября начать плавную и плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе - в Австрии и в Германии»,- отметил глава государства.

Путин отметил, что это позволит «надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства - снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период», а также, безусловно, создаст благоприятную ситуацию, более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европе в целом.

Ранее немецкое издание Handelsblatt предложило Евросоюзу закупать российский газ коллективно, на весь ЕС сразу, тем самым навязывая «Газпрому» свои ценовые условия.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости