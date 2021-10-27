Украина с 1 ноября возобновит импорт белорусской электроэнергии

Аргументы Недели → В мире 13+

27 октября 2021, 21:24

флаг Украины, фото: Volodymyr Tarasov/Global Look Press

Компания «Укрэнерго» сообщила, что Киев с 1 ноября возобновит импорт электроэнергии из Белоруссии. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте организации.

Согласно результатам аукциона, который состоялся 27 октября, украинская госкомпания «Энергоатом» выкупила 885 из 900 доступных МВт мощностей межгосударственных ЛЭП для импорта в ноябре электроэнергии из Белоруссии. Также 15 МВт приобрела украинская компания «Электро комьюнити».

Напомним, что осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина возобновила поставки электроэнергии из России. Однако в апреле 2020 года регулятор в сфере энергетики запретил такой импорт.

29 сентября 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября.

23 октября 2021 г. компания «Укрэнерго» заявила, что славянская теплоэлектростанция остановлена на фоне нехватки угля.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости