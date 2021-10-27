Баранец: от США останется «один пролив имени Сталина» в случае американского удара по Балтийскому флоту России

Аргументы Недели → В мире 13+

27 октября 2021, 19:14 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer, Antonia Sehlstedt/Us Air / globallookpress.com

От Соединенных Штатов останется «один пролив имени Сталина» в случае американского удара по Балтийскому флоту Российской Федерации. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил отечественный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Некоторое время назад издание Forbes разместило материал, где утверждается, что стратегические бомбардировщики США B-1 Lancer способны полностью уничтожить Балтийский флот РФ за один пролет.

«Все это американская болтовня. Похоже на заявления взрослого человека, который играет в детской песочнице», — прокомментировал публикацию Баранец.

По его словам, «если случится реальная военная ситуация», российские корабли защитят средства противовоздушной и противоракетной обороны.

Собеседник журналистов добавил, что в случае удара по Балтийскому флоту от США останется «один пролив имени Сталина» в результате атаки ракетных войск стратегического назначения РФ.

Ранее американский сайт 19FortyFive высказал точку зрения, согласно которой мощи флота Москвы «достаточно, чтобы заставить адмиралов США взмокнуть от страха».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости