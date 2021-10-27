Баранец: от США останется «один пролив имени Сталина» в случае американского удара по Балтийскому флоту России

От Соединенных Штатов останется «один пролив имени Сталина» в случае американского удара по Балтийскому флоту Российской Федерации. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил отечественный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.
Некоторое время назад издание Forbes разместило материал, где утверждается, что стратегические бомбардировщики США B-1 Lancer способны полностью уничтожить Балтийский флот РФ за один пролет.
«Все это американская болтовня. Похоже на заявления взрослого человека, который играет в детской песочнице», — прокомментировал публикацию Баранец.
По его словам, «если случится реальная военная ситуация», российские корабли защитят средства противовоздушной и противоракетной обороны.
Собеседник журналистов добавил, что в случае удара по Балтийскому флоту от США останется «один пролив имени Сталина» в результате атаки ракетных войск стратегического назначения РФ.
Ранее американский сайт 19FortyFive высказал точку зрения, согласно которой мощи флота Москвы «достаточно, чтобы заставить адмиралов США взмокнуть от страха».
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