Американский портал 19FortyFive: мощи военного флота России «достаточно, чтобы заставить адмиралов США взмокнуть от страха»

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27 октября 2021, 09:13 Источник: «ПолитРоссия»

Корабли Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Мощи военного флота Российской Федерации «достаточно, чтобы заставить адмиралов США взмокнуть от страха». Об этом говорится в материале, размещенном в американском сегменте интернета.

Сайт 19FortyFive пишет, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс способны выставить против Москвы «более крупные и совершенные военные корабли, нежели российские».

«Тем не менее, русские могли бы свести на нет все их преимущества, развернув более крупные силы малых судов, вооруженных гиперзвуковыми и сверхзвуковыми ракетами», — отмечает американский портал.

Мощи флота РФ «достаточно, чтобы заставить адмиралов США взмокнуть от страха», указывается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее, издание Forbes написало, что ВВС Штатов провели на Аляске учения, которые «были репетицией полномасштабной войны с Россией».

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