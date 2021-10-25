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Forbes: ВВС США провели на Аляске учения, которые «были репетицией полномасштабной войны с Россией»

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Forbes: ВВС США провели на Аляске учения, которые «были репетицией полномасштабной войны с Россией»
Американский самолет, Tsgt. John Raven/U.S Air / globallookpress.com

ВВС Соединенных Штатов провели на территории Аляски учения, которые «были репетицией полномасштабной войны с Россией». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Forbes пишет, что с мая текущего года воздушные силы США проводили маневры на Аляске. Основной их задачей стала отработка посадки и взлета авиации на как можно большем количестве некрупных аэродромов.

«Эти учения были репетицией полномасштабной войны с Россией. ВВС ожидают, что в военное время русские атакуют крупные базы баллистическими и крылатыми ракетами», — отмечает издание.

В процитированной публикации указывается на то, что в рамках тренировок, в частности, истребители F-16 были отправлены на ближайший к границам РФ аэродром на острове Шемья.

Как сообщалось ранее в понедельник, китайский портал Sohu написал, что американские военные «разинули рты», когда истребитель МиГ-31 на сверхзвуковой скорости вошел в опознавательную зону ПВО Аляски.

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