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Sohu: военные США «разинули рты», когда российский МиГ-31 на сверхзвуковой скорости вошел в опознавательную зону ПВО Аляски

, 10:01 Источник: «ПолитРоссия»

Sohu: военные США «разинули рты», когда российский МиГ-31 на сверхзвуковой скорости вошел в опознавательную зону ПВО Аляски
Истребитель МиГ-31, MOD Russia / globallookpress.com

Военнослужащие Соединенных Штатов «разинули рты», когда российский истребитель МиГ-31 на сверхзвуковой скорости вошел в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

Сайт Sohu пишет, что некоторое время назад летевший на сверхзвуковой скорости МиГ-31 вошел в опознавательную зону ПВО Аляски. В процитированной публикации отмечается, что из-за данного маневра американские военные «разинули рты».

Портал указывает на то, что российская боевая машина находилась в опознавательной зоне около часа, при этом не пересекая границу воздушного пространства США. Для сопровождения МиГ-31 в небо был поднят истребитель F-22, однако он не смог догнать оппонента.

Как сообщалось ранее в понедельник, ресурс Baijiahao спрогнозировал, что Япония «уйдет под воду», если Москва ударит по территории восточноазиатского государства ядерными ракетами «Сармат».

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