Baijiahao: Япония «уйдет под воду», если Россия атакует ее ядерными ракетами «Сармат»

Япония «уйдет под воду», если Российская Федерация ударит по ней своими ядерными ракетами «Сармат». Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.
Портал Baijiahao рассмотрел сценарий вероятного вооруженного противостояния между Москвой и Токио в случае его агрессии против российских Курильских островов. Если РФ атакует восточноазиатскую страну ракетами «Сармат», она «уйдет под воду», предрек сайт.
В процитированной публикации указывается на то, что дальность нового российского комплекса «Сармат» составляет порядка 16 тысяч километров. Это дает возможность поражать фактически любую точку в мире, включая Японию.
«Межконтинентальные баллистические ракеты России обладают ужасающей мощностью», — также отметил китайский ресурс.
Ранее сообщалось, что политолог Сергей Марков озвучил точку зрения, согласно которой приостановка работы представительства Североатлантического альянса в РФ может свидетельствовать о приближении военного конфликта.
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